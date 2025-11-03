Verrät dieses Foto die Verlobung von Sprintstar Lückenkemper?

Bamberg - Verrät dieses Foto die Verlobung unserer Sprintstars Gina Lückenkemper? Auf Instagram postete die 28-Jährige am Sonntagabend eine Fotoserie - darunter ein Bild, das einen funkelnden Ring zeigt.

Verrät dieses Bild die Verlobung von Sprintstars Gina Lückenkemper (28)? © Screenshot instagram.com/ginalueckenkemper

Die Beschreibung legt nahe, dass Lückenkemper etwas Großem entgegenblickt (auf Deutsch): "Ich blicke auf eine tolle Saisonpause zurück und freue mich auf alles, was vor mir liegt."

Spätestens die Kommentare vieler langjähriger Weggefährten und Kollegen lassen nur einen Schluss zu: Hier hat sich jemand verlobt!

Unter anderem gratulieren Gesa Krause (33), Sina Mayer (30) und Laura Müller (29) - und Lückenkemper likt und bedankt sich freudig, ohne tiefer ins Detail zu gehen.

Die deutsche Leichtathletin ist seit zig Jahren mit ihrem Freund Stefan Vogel liiert, lebt mit ihm zusammen in Bamberg. Und fliegt sportlich und privat auf Wolke sieben!

Bei der Leichtathletik-WM im September hatte sie mit der deutschen Staffel Bronze geholt, genauso wie ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris.