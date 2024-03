Bayer-Experte sicher: "Xabi Alonso wechselt nicht zum FC Bayern München!"

Reiner Calmund (75, l.) glaubt nicht an einen Wechsel von Bayer-Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) zum Rekordmeister FC Bayern München. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Oliver Dietze/dpa

Das wird den Fans des FC Bayern München so gar nicht schmecken: Bayer Leverkusens langjähriger Manager Calmund glaubt nicht an einen Wechsel von Xabi Alonso zum Rekordmeister! Vielmehr denkt der Rheinländer, dass es den Spanier zum Ex-Verein Real Madrid ziehen wird.

"Xabi Alonso geht nicht zu den Bayern, denke ich. Er wird auch nicht Klopp-Nachfolger in Liverpool, denn dessen Nachfolge anzutreten, ist schwierig, weil Klopp bei den Reds als Heiliger gilt. Dessen Erbe anzutreten, ist so gut wie unmöglich", sagte Calmund in einem Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".



Der 75-Jährige rechnet vielmehr damit, dass Alonso "mindestens noch ein Jahr bei Bayer bleiben wird, vielleicht auch zwei, um danach die Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid anzutreten".

Der Grund: "Alonso ist mit Spanien Welt- und Europameister geworden, er hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Ein Wechsel zu den Königlichen macht deshalb 2026 absolut Sinn."