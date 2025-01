Wechsel zu Real Madrid? Xabi Alonso heizt Gerüchte an!

Leverkusen-Coach Xabi Alonso (43) hat sich zu seiner Zukunft geäußert. © Canales Carvajal/dpa

Der frühere Welt- und Europameister ist zurück in Madrid. Mit dem deutschen Double-Sieger tritt Alonso am heutigen Dienstag in der Champions League bei Atlético Madrid, dem großen Rivalen seines Ex-Vereins, an.

Im Rahmen der Pressekonferenz war es daher unvermeidlich, dass der 43-Jährige auf eine mögliche Zukunft bei den Königlichen angesprochen wurde.

Und die Aussagen des Spaniers könnten für die Werkself sehr gefährlich sein.

"Mit den Jahren vergeht die Zeit, aber die Liebe bleibt bestehen. Diese Beziehung ist unvergesslich und wird geschätzt, weil die Bindung sehr stark ist", schwärmte der frühere Mittelfeldakteur über die Madrilenen.

Es sei eine sehr schöne Phase für ihn als Spieler gewesen. "Es war schwierig für uns, das zu erreichen, was wir wollten. Und als wir es erreichten, wurde es gefeiert", schob er hinterher.