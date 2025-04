"Sportschau" wird in Thüringer Museum gezeigt

Die historischen Aufnahmen können bis Anfang nächsten Jahres bewundert werden. © Martin Schutt/dpa

Die Sonderausstellung "Freiheit in Bewegung" macht ab Freitag die Entwicklungen deutlich, die dem Fußball und Co. den Durchbruch ermöglicht haben, wie der Verein hinter dem Museum mitteilte.

So habe Sport als Ersatz für die damals abgeschaffte Wehrpflicht einen hohen Stellenwert in der Politik genossen. Vor dem Ersten Weltkrieg war Sport demnach noch ein Privileg wohlhabender Kreise. In den 1920er Jahren entwickelte er sich zum Massenphänomen.

Vor allem historische Foto- und Filmaufnahmen sind bis zum 12. Januar 2026 in der Ausstellung zu sehen, erklärte der Vereinsvorsitzende Stephan Zänker. Auch teils widersprüchliche und brüchige Biografien von Sportlerinnen und Sportlern der Zeit spielen eine Rolle.