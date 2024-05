Absage bestätigt! Rapper Finch vertreibt Damen-Turnier aus Hamburg

Hamburg - Es gab keine Lösung! Das Damen-Tennis-Turnier in Hamburg findet in diesem Jahr aufgrund des engen Terminkalenders im Olympia-Jahr und des Rappers Finch (34) nicht statt.

Rapper Finch (34) hat mit seinen zwei Konzerten im Hamburger Stadtpark für eine Absage des Damen-Tennis-Turniers in Hamburg gesorgt. © Screenshot/Instagram/finch

Die Veranstaltung der WTA-250er-Kategorie wurde stattdessen an die rumänische Stadt Iasi vergeben, wie die Macher der European Open mitteilten.

"Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden – auch um die Lizenz nicht zu gefährden", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel (52). "Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier."



Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sollte es auch in diesem Jahr ein Herren- und Damen-Turnier am Rotherbaum geben, doch weil es 2024 unterschiedliche Veranstalter gab, mussten sich die Organisatoren um Reichel nach einem anderen Standort umschauen.

Geplant war die Veranstaltung zunächst im Stadtpark, doch zwei ausverkaufte Konzerte des Rappers Finch sorgten nun für das Aus in diesem Jahr.