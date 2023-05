Burn-out mit 21 Jahren: US-Tennis-Star nimmt Auszeit vom Turnierbetrieb

Amanda Anisimova (21) leidet an Burn-out - und ist mutig genug, das mit der Welt zu teilen. © Simon Baker/AP/dpa

In einem Instagram-Post, den die 21-Jährige an ihre Follower richtete, erklärte Anisimova, dass sie seit dem Sommer 2022 stark mit ihrer psychischen Gesundheit und Burn-out zu kämpfen habe.

"Es ist unerträglich geworden, an Tennisturnieren teilzunehmen", schrieb die US-Amerikanerin. "Ich habe so hart gearbeitet, wie ich konnte, um es durchzustehen."

Doch jetzt wolle sie ihr mentales Wohlbefinden priorisieren und eine Auszeit nehmen.

Anisimova spielte zuletzt beim Masters-Turnier in Madrid, bei dem sie allerdings in der ersten Runde gegen Arantxa Rus (32) ausschied. Auch zuvor war ihre Saison nicht von Erfolg gekrönt: Bei fünf von sieben Turnieren, bei denen sie dieses Jahr an den Start ging, verlor sie gleich ihre erste Partie.

Ihr größter Erfolg bisher war der Halbfinal-Einzug bei den French Open 2019, in diesem Jahr erreichte sie mit Rang 21 auch ihre bislang beste Weltranglisten-Platzierung.