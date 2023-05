Unglaublich: Jan-Lennard Struff steht völlig überraschend im Finale von Madrid!

Madrid - Jan-Lennard Struff (33) hat sensationell das Finale des ATP-Turniers in Madrid erreicht. Gegen den Russen Aslan Karazew (29) gewann der deutsche Tennisspieler in drei Sätzen (4:6, 6:3, 6:4). Der 33-Jährige stand zuvor noch nie in einem Masters-Halbfinale - und stößt nun sogar ins Endspiel vor.

Jan-Lennard Struff (33, im Bild) steht im Endspiel des ATP-Turniers in Madrid. Nun wartet Carlos Alcaraz (20). © THOMAS COEX / AFP

Struff startete gut ins Spiel, führte schnell mit 3:1. Karazew drehte jedoch stark auf, nahm dem Deutschen zweimal den Aufschlag ab und ging mit 5:3 in Führung. Diese musste er nur noch verwalten: Bei eigenem Aufschlag wehrte Struff noch Satzbälle ab, verlor aber schließlich mit 4:6.

Der zweite Satz begann ähnlich wie der erste: Dank eines schnellen Breaks ging Struff mit 3:0 in Führung. Diesmal verwaltete der 33-Jährige seinen Vorsprung jedoch souverän und holte sich den Satz in 37 Minuten.

Damit ging es in den dritten Satz - Struffs Spezialität. Denn vom ersten Spiel abgesehen musste der Deutsche in jedem Match in Madrid in den dritten Satz gehen, jedes Mal entschied er damit das Spiel für sich.

Der letzte Satz verlief ausgeglichen, beide Spieler brachten ihre Aufschlagspiele durch, bis Struff das Break zum 3:2 schaffte. Bei 5:3 und Aufschlag für Karazew dann ein absoluter Nervenkrimi. Über 10 Minuten wogte der Vorteil hin und her, bis der Russe das Spiel schließlich nach 5 Matchbällen für Struff doch noch für sich entschied.

Es musste also der eigene Aufschlag richten: Souverän brachte Struff sein Aufschlagspiel durch, gewann den Satz mit 6:4 und zog damit zum ersten Mal überhaupt ins Finale eines Masters ein!