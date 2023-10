Bewegende Botschaft: Ehefrau von Tennis-Legende kämpft gegen den Krebs!

Der frühere Tennis-Star Pete Sampras (52, l.) mit Ehefrau Bridgette Wilson-Sampras (50, r.) und Sohn Ryan Nikolaos (heute 18) 2009 bei einem Turnier in Los Angeles. © Stephen Dunn/Getty Images via AFP

Das vergangene Jahr sei für ihn und seine Familie "außergewöhnlich schwierig" gewesen, wie er in einem von der ATP auf der Plattform X veröffentlichten Brief schrieb.

Der herzzerreißende Grund: Bei seiner Ehefrau Bridgette Wilson-Sampras (50) ist im vergangenen Dezember Eierstockkrebs diagnostiziert worden.

"Seitdem hat sie sich einer großen Operation unterzogen, eine Chemotherapie hinter sich gebracht und setzt die gezielte Erhaltungstherapie fort", erklärte der 14-fache Grand-Slam-Gewinner.



Und er fügte an: "Es ist schwer, mit anzusehen, wie jemand, den man liebt, eine solche Herausforderung durchmacht. Aber zu sehen, wie unsere Jungs Bridgette, mich und einander so stark unterstützen, war unglaublich."



Die US-amerikanische Tennis-Legende und die Schauspielerin lernten sich bereits 1999 kennen und heirateten rund ein Jahr später am 30. September 2000. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne im Alter von 18 und 20 Jahren.

Wilson-Sampras wirkte als Darstellerin unter anderem im Film "Last Action Hero" an der Seite von Arnold Schwarzenegger (76) und in "Billy Madison - Ein Chaot zum Verlieben" an der Seite von Adam Sandler (57) mit.