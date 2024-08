Er soll schuld am Dopingfall sein! Jetzt bricht Ex-Physio von Tennis-Star sein Schweigen

Italien - Erst an den Pranger gestellt, dann gefeuert und am Ende böse angefeindet: Hinter Giacomo Naldi (33) liegt keine einfache Woche.

Giacomo Naldi (33, r.) wurde nach dem Dopingfall genauso gefeuert wie Fitnesscoach Umberto Ferrara (56, l.). © TIZIANA FABI/AFP

Nachdem bekannt wurde, dass zwei Dopingtests bei der Nummer eins der Tenniswelt, Jannik Sinner (23), positiv ausfielen, lieferte der Italiener die Erklärung, sein Physiotherapeut sei an allem Schuld.

Kurz vor dem Start der US Open erklärte der Australian-Open-Champion vor drei Tagen, dass Naldi wie auch Fitness-Coach Umberto Ferrara (56) gefeuert seien. Er könne den beiden nicht mehr zu einhundert Prozent vertrauen.

Nun hat Physio Naldi sein Schweigen gebrochen und sich bei Instagram zu Wort gemeldet. "Es ist in der Tat so, dass es zwei Wege der Gerechtigkeit gibt: den echten, der von den Gerichten sanktioniert wird, und den (leider effektiveren), der von den Medien sanktioniert wird", schreibt er und fährt fort:

"Letzterer ist zu oft oberflächlich und basiert selten auf den tatsächlichen Fakten, die in diesem Fall übrigens öffentlich sind. Als Zuschauer habe ich mich immer gefragt, was das Ziel von spektakulären Gerichtsereignissen ist, wenn nicht die Verurteilung, die Schaffung oder die Zerstörung von Menschen und deren Ruf. Heute, als Protagonist, habe ich die Bestätigung", klagt er an.