Kaum zu unterscheiden: Ex-Kollege nimmt Tennis-Schönheit hops!

Kaum ein Unterschied erkennbar: Links die noch aktive Tennis-Spielerin Genie Bouchard (30), rechts der 2022 zurückgetretene Ex-Profi Sam Querrey (36). © Screenshot/Instagram/samquerrey

Die 2,3 Millionen Instagram-Follower der Kanadierin staunten am Montag nicht schlecht, als die 30-Jährige plötzlich leicht bekleidet im Strand-Outfit Blätter zusammenharkte und sich mit dem Gartenschlauch abspritzte, wie über 120.000 Likes für die Bilder-Serie beweisen.

Dabei kam sie dem ehemaligen Tennis-Profi Querrey aber wohl nur um wenige Tage zuvor: "Ich hatte eigentlich vor, diese Woche eine ähnliche Fotomontage zu machen", kommentierte der US-Amerikaner scherzhaft.

Kurz darauf ließ er seinen Worten auch Taten folgen. Inzwischen stellte die frühere Nummer elf der Welt das Foto-Shooting nämlich Bild für Bild nach.

Ob mit dem Schlauch in der Einfahrt, beim lässigen Sonnenbad, in lasziver Pose oder mit dem Besen statt der Harke - der 36-Jährige stand seinem jüngeren Vorbild in nichts nach. Zum Vergleich platzierte er die Originale noch einmal neben seine Neuschöpfungen.

Dazu schrieb er: "Wie habe ich mich geschlagen, Genie Bouchard? Sports Illustrated, ich erwarte euren Anruf."