French-Open-Hammer: Daniel Altmaier haut Jannik Sinner in packendem Fünf-Satz-Krimi raus

Paris - Tennisprofi Daniel Altmaier (24) hat bei den French Open mit einem Überraschungscoup die dritte Runde erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich am Donnerstag in einem Fünf-Satz-Krimi mit 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 gegen den italienischen Titelanwärter Jannik Sinner (21) durch.

Daniel Altmaier (24) kämpfte sich über fünf Stunden zum knappen Sieg gegen den Weltranglisten-Neunten. © Aurelien Morissard/AP/dpa

Nachdem er im vierten Durchgang schon zwei Matchbälle abgewehrt hatte, feierte Altmaier nach 5:26 Stunden einen der größten Erfolge seiner Karriere.

Schon in der ersten Runde der US Open 2022 hatte er Sinner in fünf Sätze gezwungen - damals noch mit dem besseren Ende für den Südtiroler.

"Ich liebe einfach Tennis. In den vergangenen Monaten haben wir alle so viel investiert. Deshalb ist es ein Erfolg des gesamten Teams. Jeden Punkt spielen, mit dem besten Einsatz. Nur daran habe ich gedacht. Es war auf jeden Fall ein Match, an das man sich erinnern wird", sagte Altmaier direkt nach dem Match auf dem Court im Interview mit Marion Bartoli (38).

"Ich liebe Sand und ich liebe das Publikum. Die Emotionen waren verrückt. In der ganzen Welt wäre Tennis ohne Fans nicht das Gleiche. Und das genieße ich hier. Jeden einzelnen, der da ist", zeigte er sich dankbar für das Publikum, das ihn nach dem Spiel mit "Daniel, Daniel"-Sprechchören feierte.