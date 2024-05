Rücktritt ohne ein Wort? Rätsel um Tennis-Schönheit!

Noch im März 2024 stand Giorgi zudem in den USA bei den Miami Open auf dem Court, wo sie gegen die Polin Iga Świątek (22) in der Runde der letzten 64 unterlag - und offenbar ihr letztes Match bestritten hat.

Dabei ist die Rechtshänderin keinesfalls ein No-Name in der Szene. 2018 feierte sie den größten Erfolg ihrer Laufbahn, als sie beim berühmten Grand Slam in Wimbledon das Viertelfinale erreichte und dort von Superstar Serena Williams (42) in drei Sätzen gestoppt wurde.

Ein klärendes Statement der Italienerin lässt allerdings noch auf sich warten. In ihrer Instagram-Story teilte Giorgi am Dienstag lediglich ein Selfie vor dem Spiegel - ganz ohne Kommentar oder Andeutung.

Auf Instagram gewährt Camila Giorgi (32) Einblicke in ihr Privatleben und präsentiert zudem ihre Luxus-Mode. © camila_giorgi_official

Bei den in rund zwei Wochen anstehenden French Open in Paris wird die Italienerin nun jedoch nicht an den Start gehen, was für das abrupte Karriereende sprechen könnte.

Neben dem Platz hat sich die Blondine ohnehin bereits ein zweites Standbein aufgebaut, denn Giorgi lässt sich seit Jahren auch als Model ablichten und betreibt mit "Giomila" darüber hinaus ihre eigene Luxus-Modemarke.

In den sozialen Netzwerken teilt sie ihre Leidenschaft für Fashion auch regelmäßig mit ihren Fans und konnte so bereits über 700.000 Follower auf Instagram anhäufen.