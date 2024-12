Große Sorge um Tennis-Star: Nach Kollaps und Hirnblutung wird ein Tumor entdeckt

Altug Celikbilek (28) kollabierte Ende November bei einem Turnier in Monastir, musste dann notoperiert werden. © IMAGO / tennisphoto.de

Nun hat seine Freundin ein beunruhigendes Update geteilt. "Ich weiß noch, dass Du uns gesagt hast, dass Du so große Schmerzen hast, aber ich hätte niemals im Leben an so etwas gedacht ... Drei Tage später wurdest Du mit dem Hubschrauber nach Istanbul geflogen, um eine weitere Operation zu absolvieren, bei der ein Tumor entfernt wurde", schreibt die belgische Tennis-Spielerin Eliessa Vanlangendonck auf ihrem Profil bei Instagram.

Die Präsidentin des türkischen Tennis-Verbandes, Safak Müderrisgil, bestätigte, dass ein "Knoten an einer Vene" gefunden worden sei und dass es sich dabei um einen "gutartigen Tumor" gehandelt haben soll. "Er hatte eine erfolgreiche Operation, wir warten darauf, dass er aufwacht", betonte sie im Rahmen eines Interviews bei "sportTV".

In einem emotionalen Statement betonte unterdessen Vanlangendonck, dass ihr Lebensgefährte in besten Händen sei, und bedankt sich bei allen, die an ihn denken und die Daumen drücken, dass er diesen schweren Schicksalsschlag in jeglicher Hinsicht gut übersteht.

Celikbilek hat eine ganz besondere Verbindung nach Deutschland, denn er gehört der Mannschaft vom TC an der Schirnau an, bestreitet Liga-Spiele für den Verein. Auch seine Freundin steht im Aufgebot des Klubs. Beide trainieren in der Hansestadt, wenn sie nicht gerade auf Turnieren weltweit unterwegs sind.