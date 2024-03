Tennis-Superstar trauert um Freund: Polizei gibt Todesursache von Ex-NHL-Profi (†42) bekannt

Auf Instagram gewährten Tennis-Star Aryna Sabalenka (25) und Konstantin Koltsov gelegentlich Einblicke in ihre Beziehung. © Screenshot/Instagram/sabalenka_aryna

Im Laufe seiner Karriere stand Koltsov selbst für Salawat auf dem Eis, außerdem war er unter anderem für Spartak Moskau, Dinamo Minsk sowie zwischen 2002 und 2004 in der US-amerikanischen NHL für die Pittsburgh Penguins aktiv.

Mit der belarussischen Auswahl nahm er 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver an den Olympischen Spielen teil, darüber hinaus vertrat er seine Nation bei fünf Weltmeisterschaften.

Vor drei Jahren machten der frühere Flügelstürmer und Tennis-Ass Sabalenka zudem ihre Liebe öffentlich.

Für die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin ist es bereits der zweite schwere Schicksalsschlag in den vergangenen Jahren. 2019 hatte die heute 25-Jährige ihren Vater (†43) verloren - in einem ähnlichen Alter wie jetzt ihren Freund.

Derzeit bereitet sich die aktuelle Nummer zwei der Welt eigentlich auf die Miami Open in den USA vor, ob sie in der 2. Runde am Freitag und Samstag aber tatsächlich auf dem Platz steht, ist ungewiss. Am Dienstag äußerte sich Sabalenka noch nicht zu der traurigen Nachricht, trainierte jedoch am Nachmittag.

Laut der russischen Online-Zeitung Gazeta soll sich Koltsov zum Zeitpunkt seines Todes ebenfalls in Miami aufgehalten haben, wo er demnach als Unterstützung für seine Freundin gemeinsam mit ihr hingereist war. Dieser Verdacht bestätigte sich durch die tragische Mitteilung der Polizei.

