Not-OP! Ärzte kämpften stundenlang um den Hoden dieses Tennis-Stars

Andrey Rublev (27) verlor fast einen Hoden. In einer Not-Operation musste das Organ gerettet werden. © IMAGO / Steinsiek.ch

Die gute Nachricht vornweg: Das Organ konnte in einer aufwendigen Operation gerettet werden. Wie der Profi bei den Stockholm Open auf einer Pressekonferenz selbst enthüllte, sah es gar nicht gut aus für ihn.

"Ich weiß nicht, wie ich es charmant ausdrücken soll, aber ich kann es auf eine lustige Art erzählen: Ich habe fast mein Ei verloren", erklärte er.

Nach den US Open in New York habe der Russe plötzlich Schmerzen im Bauch, später in der Leistengegend bekommen. Der 27-Jährige lebt in Barcelona, wird dort vom Spanier und Ex-Profi Fernando Vicente (47) trainiert.

Als die beiden auf dem Platz standen, um zu trainieren, wurden die Schmerzen unerträglich. So entschloss sich Rublev, ins Krankenhaus zu fahren. Diese Entscheidung war seine Rettung in letzter Sekunde. Nach eingehenden Untersuchungen wurde er als Notfall eingestuft und sofort in den OP geschoben.