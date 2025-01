Djokovic gibt auf! Zverev erstmals im Finale der Australian Open

Melbourne (Australien) - Tennis -Drama in Melbourne! Alexander Zverev (27) steht erstmals im Finale der Australian Open.

Alexander Zverev hat sich im Halbfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic durchgesetzt. © Martin KEEP / AFP

Halbfinal-Gegner Novak Djokovic (37) gab nach dem ersten Satz, der mit 7:6 an den Hamburger ging, auf.

Der Serbe hatte bereits beim Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz (21) über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt, die nun ein Weiterspielen verhinderten.

"Buht keinen Spieler aus, wenn er aufgibt. Ich weiß, dass jeder für seine Karte bezahlt hat. Aber Novak hat dem Sport in den letzten 20 Jahren alles gegeben", erklärte Zverev im Interview nach dem Match. "Wenn er mit einer Oberschenkelverletzung nicht spielen kann, dann kann er nicht spielen."

"Ich bin glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen. Ich habe schwere Niederlagen erlebt. Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben", so der deutsche Tennis-Star weiter.

Damit zieht die Nummer zwei der Weltrangliste zum dritten Mal in ein Grand-Slam-Finale ein, gewinnen konnte er ein solches allerdings noch nicht. 2020 bei den US Open und vergangenes Jahr bei den French Open musste er sich jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben.