Pervers, was dieser ehemalige Tennis-Star nach der Trennung von seiner Ex im Schlafzimmer tut

David Nalbandian (41, Foto) gehörte einst zur Weltspitze im Tennis, lieferte sich spannende Duelle mit Rafael Nadal (37) und Roger Federer (42).

Wie jetzt bekannt wurde, soll die ehemalige Nummer drei der Weltrangliste nach der Trennung eine Videokamera in der Wohnung des argentinischen Models Araceli Torrado (29) installiert haben.

Die beiden waren von September 2022 bis Juni 2023 liiert, lebten gemeinsam in einem Appartement im italienischen Palermo. Nalbandian packte nach dem Split seine Siebensachen und verschwand, doch vorher stellte er sicher, dass er auch weiterhin ganz genau weiß, was seine Ex so treibt.

Und das wohl offenbar wortwörtlich, denn die Kamera soll sich laut Informationen von "La Nacion" im Schlafzimmer befunden haben und direkt auf das Bett gerichtet gewesen sein.

Die brünette Schönheit hatte keine Ahnung, dass sie überwacht wird, bis sie eines Tages ihr Bruder besuchte, der sich über ein eigenartiges Leuchten in den vier Wänden seiner Schwester wunderte.