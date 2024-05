Schnelles Liebes-Comeback beim Tennis-Traumpaar: "Tsitsidosa" wieder vereint!

Paula Badosa (26, l.) und Stefanos Tsitsipas (25) zeigten sich gern öffentlich zusammen und führten auf Instagram sogar den gemeinsamen Pärchen-Account "Tsitsidosa", der inzwischen gelöscht wurde. © Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die in New York geborene Spanierin sei seine Seelenverwandte und die Beziehung zu ihr anders als alle anderen vorher.

"Das gibt allem, was ich tue, mehr Wert und ich möchte sie so oft wie möglich an meiner Seite haben. Also ja, wir haben wieder zusammengefunden und befinden uns aktuell in einer guten Phase", schwärmte Tsitsipas von seiner Liebsten.



Badosa bittet hingegen um Privatsphäre, ihr neuer und alter Partner habe bereits alles gesagt, wie sie auf der Pressekonferenz vor den French Open in Paris erklärte. "Es ist ziemlich klar, dass die Beziehung jetzt sehr gut funktioniert", so die 26-Jährige.

"Es ist unser Privatleben und ich glaube, eines der Dinge, die wir nicht mochten, war, dass es sehr öffentlich abgelaufen ist. Jetzt wollen wir die Dinge ein bisschen mehr für uns behalten", fügte sie an.