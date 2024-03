Tennis-Mama Angelique Kerber schlägt in Berlin auf: "Werde mein Herz auf dem Platz lassen"

Angelique Kerber (36) will sich im Juni beim Rasenturnier in Berlin auf Wimbledon vorbereiten. © Paul Zimmer

Das teilten die Veranstalter des WTA-500-Turniers am Donnerstag mit.

"In Deutschland zu spielen ist immer etwas Besonderes, und wer mich kennt, weiß, dass ich mein Herz auf dem Platz lassen werde", kündigte die 36-Jährige an.

Im Februar 2023 brachte "Angie" ihr erstes Kind zur Welt und ist inzwischen nach einer 18-monatigen Babypause auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Aktuell belegt sie in der Weltrangliste den 332. Platz.

Das Rasenturnier an der Hundekehle in Grunewald will die gebürtige Bremerin nutzen, um sich auf ihrem Lieblingsbelag für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vorzubereiten, das die ehemalige Weltranglistenerste 2018 gewinnen konnte.

"Für mich, für unser Turnier ist die Teilnahme von Angie ein absolutes Highlight. Ich bin mir sicher, dass sie eine gute Rasensaison spielen wird. Ich weiß, was sie sich vornimmt - und Rasen ist nun mal einfach ihr Belag", ist sich Turnierdirektorin Barbara Rittner (50) sicher.