Nach Todesdrama in Miami: Tennis-Star Sabalenka meldet sich mit Enthüllung zu Wort!

Aryna Sabalenka muss derzeit den Tod ihres mehrjährigen Lebensgefährten verkraften. Ein Paar waren sie zum Zeitpunkt des Todesfalls aber nicht mehr.

Von Aliena Rein

Miami (USA) - Tennis-Star Aryna Sabalenka (25) trauert um ihren langjährigen Lebensgefährten. Der frühere Eishockey-Spieler Konstantin Koltsov (†42) beging der Polizei von Miami zufolge am Montag in Miami Suizid, er stürzte von einem Balkon in einem Hotel-Resort. Jetzt meldete sich Sabalenka erstmals zu Wort - und enthüllte: Sie waren gar kein Paar mehr!

Aryna Sabalenka (25) will trotz des Todes von Konstantin Koltsov (†42) an den Miami Open teilnehmen. © Joel Carrett/AAP/dpa Mehrere Tage sind seit der Tragödie um Koltsov in Miami vergangen, in denen sich die Nummer zwei der Tenniswelt in Schweigen um den Tod des Mannes hüllte, mit dem sie seit 2021 zusammen war. Am Mittwochabend wandte sich Sabalenka dann erstmals an die Öffentlichkeit und verriet: Sie war gar nicht mehr mit Koltsov zusammen! Ihre Trauer um den Ex-NHL-Spieler ist trotzdem riesig. "Der Tod von Konstantin ist eine unvorstellbare Tragödie, und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen", schrieb die Belarussin in ihrer Instagram-Story. Tennis War es die Hitze? Tennis-Talent kollabiert auf einmal während des Spiels! Außerdem bat die 25-Jährige um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit - sowohl für sich selbst als auch für Koltsovs Familie. Sich selbst gesteht sie zumindest im professionellen Kontext aber nur wenig Zeit zum Trauern ein: Sabalenka nimmt trotz der furchtbaren Umstände an den Miami Open teil, ihr erstes Spiel ist für den morgigen Freitag angesetzt. Medientermine sagte sie aber ab.

Aryna Sabalenka reagierte erstmals öffentlich auf den Tod ihres mehrjährigen Lebensgefährten. © Screenshot/Instagram/sabalenka_aryna

