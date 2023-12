Unerwarteter Ersatz: Tennis-Wunderkind kassiert Final-Abfuhr, dann wird es kurios!

Bourg-de-Péage (Frankreich) - Das hat sich Mirra Andreeva (16) sicher anders vorgestellt! Im Finale der Negometal Open sollte das Tennis-Riesentalent am Sonntag eigentlich gegen Marta Kostyuk (21) antreten, allerdings weigerte sich die Kontrahentin. Stattdessen sprang ein Mann ein und verpasste der jungen Russin eine Abreibung.

Tennis-Talent Mirra Andreeva (16) kassierte am Sonntag erst eine Absage und dann eine Niederlage. © ANGELA WEISS / AFP

Kürzlich wurde das erst 16-jährige Wunderkind vom Damen-Verband WTA zur Newcomerin des Jahres 2023 gekürt und auch beim Turnier in Frankreich lief es zunächst rund.

Im Endspiel stand nur noch Kostyuk dem nächsten Achtungserfolg im Weg, doch die 21-jährige Ukrainerin lehnte die Teilnahme am Match aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen ihr Heimatland ab.

"Aus Gründen, die sich unserem Willen entziehen, und angesichts der geopolitischen Lage in der Ukraine wird Marta Kostyuk nicht am Finale der 6. Ausgabe der Negometal Open teilnehmen können", hieß es dazu in dem Statement des Veranstalters.



Für einen geeigneten Final-Ersatz sei die Absage zu kurzfristig gewesen, komplett wollten die Organisatoren das angesetzte Spiel aber trotzdem nicht ausfallen lassen.

Also sprang mit dem Franzosen Yanis Ghazouani Durand (23) der 1145. der ATP-Weltrangliste für eine Partie außerhalb der Wertung ein.

Zum Vergleich: Andreeva schaffte es mit ihren starken Leistungen in diesem Jahr zwischenzeitlich bis auf den 46. Platz des WTA-Rankings und steht im Moment auf Rang 57.