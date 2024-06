Tennisstar regt sich über Entscheidung auf - dann sorgt er für einen Eklat

Hubert Hurkacz schied schließlich im Achtelfinale von Roland Garros aus. © BERTRAND GUAY / AFP

Der Bulgare gewann die Partie nur wenig später - und zeigte anschließend Verständnis für seinen Freund.

"In der Hitze des Gefechts sagt man manchmal schwierige Dinge", sagte Dimitrow Eurosport zufolge auf der folgenden Pressekonferenz. "Ich bin sicher, dass alles, was er gesagt hat, nicht böse gemeint war. Die Schiedsrichter geben immer ihr Bestes. Es ist nicht so einfach, wenn die Bälle so nah an die Linien gespielt werden."

Es ist nicht der erste Eklat der diesjährigen French Open: In der ersten Runde hatte Lokalmatador Terence Atmane (22) eine Zuschauerin mit einem Ball abgeschossen, war dafür aber nicht disqualifiziert worden.



Nur einen Tag später hatte dann das Publikum für Aufsehen gesorgt, das nicht nur mit im Tennis verpönten Zwischenrufen störte, sondern auch Spieler bepöbelte: David Goffin (33) etwa wurde gar mit Kaugummi bespuckt.