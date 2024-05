Weil er Lokalheld besiegt: Zuschauer bespucken Tennisstar mit Kaugummi!

Die Zuschauer in Roland Garros waren nicht gerade gnädig mit David Goffin (r.). © BERTRAND GUAY / AFP

Ein bisschen Provokation ließ sich der Belgier aber auch nicht nehmen, nachdem er Perricard besiegt hatte: Die Menge buhte ihn auf dem Weg zum obligatorischen Handschlag am Netz lautstark aus, daraufhin hob er die Hand ans Ohr und machte eine "Ich höre euch nicht"-Geste.

"Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Aber wenn du dreieinhalb Stunden von den Zuschauern beleidigt wirst, musst du es ihnen ein bisschen heimzahlen", kommentierte der 33-Jährige seine Gesten.

Derartiges erlebe er auch nur in Paris, betonte Goffin: "Ich glaube, das passiert nur in Frankreich. In Wimbledon gibt es das nicht. Auch nicht in Australien. Und bei den US Open ist es immer noch ziemlich ruhig."

Schon am morgigen Dienstag muss der 115. der Weltrangliste wieder auf den Court, dieses Mal gegen den Deutschen Alexander Zverev (27). Ob die Zuschauer ihn dann wieder auf dem Kieker haben?