Wimbledon: Aus im Halbfinale für letzte Deutschland-Hoffnung

7. Juli, 21.20 Uhr: Zverev ist eine Runde weiter und teilt gegen sein Team aus!

Alexander Zverev (26) hat nach seinem Sieg in der zweiten Runde von Wimbledon gegen den japanischen "lucky loser" Yosuke Watanuki zugegeben, auf das Match schlecht vorbereitet gewesen zu sein. "Ich hatte ein bisschen einen Hals auf meine Box", keiner habe sich die Mühe gemacht, Vorab-Informationen über den Gegner zu beschaffen, sagte er nach dem 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 gegen die Nummer 116 der Weltrangliste. Zu Zverevs Überraschung entpuppte sich der Wimbledon-Debütant mit einer eher geringen Körpergröße von 1,80 Meter als Aufschlagriese. Das sei ihm und allen anderen allerdings erst aufgefallen, "als vier Asse mit Tempo 320 an mir vorbeigeflogen sind", sagte Zverev mit einem Grinsen. Vor dem Match sei nichts besprochen worden, "alle haben sich ein bisschen nach hinten gelehnt", ergänzte er mit süffisantem Unterton. Watanuki schlug immerhin 17 Asse, beim Erstrundensieg waren dem Japaner sogar 22 Asse gelungen.

"Was soll's" - trotz der Aufschlagkünsten von Kontrahent Watanuki zog Alexander Zverev (26) letztlich klar in die dritte Runde ein. © Carmen JASPERSEN / AFP

7. Juli, 17.36 Uhr: Maximilian Marterer scheidet aus

Maximilian Marterer (28) hat sein Spiel der 3. Runde gegen den Kasachen Alexander Bublik (23) verloren. Am Ende musste sich der Nürnberger mit 4:6, 1:6 und 6:7 geschlagen geben.

7. Juli, 17 Uhr: Alexander Zverev eine Runde weiter

Alexander Zverev hat auch sein zweites Spiel gewonnen. Der 26-Jährige besiegte den Japaner Yosuke Watanuki (25) mit 6:4, 5:7, 6:2 und 6:2. Vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla (33) zog er souverän in die nächste Runde ein. Die deutsche Nummer eins bekommt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun, der vor zwei Jahren im All England Lawn Tennis and Croquet Club im Finale stand.

Alexander Zverev (26) hat sich für Runde drei qualifiziert. © Kin Cheung/AP

Zverevs Freudin Sophia Thomalla (33) scheint entzückt. © Carmen JASPERSEN / AFP

7. Juli, 16.22 Uhr: Altmaier auch im Doppel raus

Daniel Altmaier scheiterte im Doppel mit dem Russen Aslan Karazew gegen Wesley Koolhof/Neal Skupski (Niederlande/Großbritannien) mit 3:6 und 5:7.

7. Juli, 14.50 Uhr: Auch Tamara Korpatsch ist aus, sie verliert gegen weitere Bundesliga-Spielerin

Auch Tamara Korpatsch muss ihre Segel streichen. Sie scheidet in der 2. Runde aus. Die Hamburgerin unterlag der Serbin Natalija Stevanovic (28), die in der deutschen Bundesliga für Team HuT TC Bernhausen. Sie fehlt im Spiel am morgigen Samstag gegen Dresden-Blasewitz also ebenso wie Galfi.

7. Juli, 14.40 Uhr: Jule Niemeier scheitert in Wimbledon an Dresdner Bundesliga-Ass Dalma Galfi

Ist das bitter! Jule Niemeier (23) ist in der zweiten Runde von Wimbledon gescheitert. Die Dortmunderin unterlag der Ungarin Dalma Galfi (24) mit 6:4, 6:7 (5) und 1:6. Im vergangenen Jahr war Niemeier noch ins Viertelfinale gekommen, in dem sie dann Tatjana Maria unterlag. Niemeier war am heutigen Freitag im Tie-Break gegen Galfi, die nach einem Sturz am linken Knie gehandicapt war, bei einer 5:3-Führung nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt. Doch Galfi wagte mehr, spielte mutiger und holte sich zurecht den zweiten Satz. Im dritten Durchgang war Niemeier dann völlig außer Tritt. Für die Ungarin ist es nach dem Erreichen der 3. Runde bei den US Open 2022 der zweite große Erfolg bei einem Grand Slam. Sie spielt in der deutschen Bundesliga schon seit geraumer Zeit für den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. Der Klub muss am Samstag beim Auswärtsspiel in Bernhausen nun aus gutem Grund auf die Nummer zwei der Mannschaftliche verzichten.

Dalma Galfi (24) spielt in der deutschen Bundesliga für den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. © IMAGO / tennisphoto.de

7. Juli, 14.07 Uhr: Jule Niemeier muss in den dritten Satz, deutsche Doppelspieler erfolgreich

Jule Niemeier war dem Einzug in die dritte Runde schon ganz nahe, muss jetzt aber in den dritten Satz. Die Dortmunderin führte 6:4 und im Tie-Break mit 5:3, doch Gegnerin Dalma Galfi spielte mutiger und wurde belohnt. So geht es in den entscheidenden Durchgang. In der zweiten Runde steht das deutsche Herren-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Sie besiegten zum Auftakt Nikola Cacic/Miguel Angel Reyes-Varela mit 7:5 und 6:3. Auch Andreas Mies steht mit seinem französischen Partner Fabrice Martin in der zweiten Runde. Sie besiegten die Franzosen Jeremy Chardy/Ugo Humbert mit 7:5 und 7:5. Ausgeschieden hingegen ist Anna-Lena Friedsam. Sie unterlag mit ihrer Partnerin Mayar Sherif gegen Baindl/Daville mit 4:6 und 5:7. Auch bei Tamara Korpatsch sieht es nicht gut aus. Sie liegt in ihrem Zweitrunden-Einzel gegen die Serbin Natalija Stevanovic mit 5:7 und 1:3 hinten.

7. Juli, 13 Uhr: Jule Niemeier gewinnt den ersten Satz gegen Dalma Galfi

Die Spiele auf den Plätzen von Wimbledon laufen seit gut einer Stunde. Jule Niemier hat den ersten Satz gegen die Ungarin Dalma Galfi trotz 2:4-Rückstand noch mit 6:4 gewonnen. Die Deutsche nimmt also aktuell Kurs auf die dritte Runde. Der deutsche Doppelspezialist Andreas Mies führt mit seinem französischen Partner Fabrice Martin 7:5 und 2:1 gegen eine französische Paarung in der ersten Runde des Doppels. Anna-Lena Friedsam hat ebenfalls vom Doppel den ersten Satz an der Seite von Mayar Sherif mit 4:6 verloren. Bei Tamara Korpatsch läuft noch der erste Satz in ihrem Zweitrunden-Duell mit der Serbin Natalija Stevanovic.

7. Juli, 9.33 Uhr: Das sind die Spiele der Deutschen am Freitag in Wimbledon

Aufgrund der Regenverschiebungen in den vergangenen Tagen greifen am Freitag in Wimbledon schon wieder alle verbliebenen Deutschen im Einzel zum Schläger. Auch im Doppel und Mixed gehen die DTB-Stars ins Rennen. Zweite Runde Einzel: Alexander Zverev - Yosuke Watanuki Jule Niemier - Dalma Galfi Tamara Korpatsch - Natalija Stevanovic Dritte Runde Einzel: Maximilian Marterer - Alexander Bublik Erste Runde Doppel: Kevin Krawietz/Tim Pütz - Nikola Cacic/Miguel Angel Reyes-Varela Andreas Mies/Fabrice Martin - Jeremy Chardy/Ugo Humbert Danielo Altmaier/Arslan Karatsev - Wesley Koolhof/Neal Skupski Anna-Lena Friedsam/Mayar Sherif - Kateryna Baindl/Daria Saville Erste Runde Mixed: Kevin Krawietz/Zhaoxuan Yang - Emil Ruusuvuori/Anett Kontaveit

6. Juli, 16.25 Uhr: Alexander Zverev schlägt Gijs Brouwer in drei Sätzen

Alexander Zverev steht in Wimbledon in der zweiten Runde. Der Tennis-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in London in seinem Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer glanzlos mit 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) durch. Die Partie hatte eigentlich bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen des schlechten Wetters wurde sie aber zweimal verschoben. So kam Zverev erst am vierten Turniertag zu seinem ersten Einsatz - so spät wie noch nie zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier. Und die lange Warterei war Zverev durchaus anzumerken. Der 26-Jährige suchte noch seinen Rhythmus und hatte gegen den weitgehend unbekannten Linkshänder aus den Niederlanden einige Schwierigkeiten. Im zweiten Satz musste die deutsche Nummer eins sogar zwei Satzbälle abwehren, ehe sich Zverev den Durchgang im Tiebreak sicherte. Auch im dritten Satz fiel die Entscheidung im Tiebreak. Zverev verwandelte nach 2:15 Stunden seinen dritten Matchball und trifft nun in der zweiten Runde an diesem Freitag auf den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki.