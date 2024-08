XXL-Sportevent in Leipzig: Größtes Turnier des Ostens steht an

Dank professioneller Bedingungen und engagierten Sponsoren etablierten sich die Leipzig Open in den vergangenen Jahren als eine feste Größe im Programm der "International Tennis Federation" (ITF).

Internationale Stars wie Jule Niemeier (24) oder Nachwuchstalente wie Titelverteidigerin Brenda Fruhvirtová (17) kämpfen auch in diesem Jahr wieder um Weltranglistenpunkte und ein Gesamtpreisgeld von 25.000 Dollar.

Nur zwei Tage nach Abschluss der Olympia-Wettkämpfe in Paris steigt in Leipzig das nächste bedeutende Tennis-Event .

"Das Turnier hat sich zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt. Und zu einem Spaß für Familien mit einem großen Kinderfest an den beiden Finaltagen", sagte Birgit Bach. © Leipzig Open

Abgesehen von dem alljährlich stattfindenden Sommerfest des Leipziger Tennis Clubs am Abend vor dem Finale, dürfen sich die Gäste auch auf weitere Events rund um das Turnier freuen.

Denn fernab vom Tennis-Platz hat sich Turnierdirektorin Bach für den 4. August noch ein weiteres Ziel gesetzt: "Wir wollen die größte Open-Air-Yoga-Veranstaltung des Jahres werden", verriet sie. Mit einer großen Runde Sonnenaufgangs-Yoga und leckerem Vital-Frühstück vom Leipziger "INNSiDE by Melia" startet der erste Sonntag des Turniers.

Am darauffolgenden Abend soll es dann um jede Menge Frauenpower gehen. Unter dem Motto "Living Female Empowerment" treffen bei der Abendveranstaltung in Kooperation mit "The FemBiz" Unternehmerinnen aus unterschiedlichsten Branchen und Lebensbereichen aufeinander.

