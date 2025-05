Tragischer Tod: Ex-Wrestling-Star wird von Auto erfasst und stirbt

Tragisch! Der frühere US-Wrestler Mike Raybeck (†63) kam bei einem schweren Fahrradunfall ums Leben. © Screenshot/Instagram,allprowrestling

Der frühere WWE-Star Mike Raybeck (†63), besser bekannt unter dem Ringnamen "Maxx Justice" sowie "Mike Diamond", sei im Alter von 63 Jahren bei einem tragischen Unfall im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien ums Leben gekommen.

Das bestätigte unter anderem "All Pro Wrestling" am gestrigen Sonntag und gab zudem auch die Umstände seines Todes bekannt.

"Sein Leben wurde durch einen Fahrradunfall beendet, bei dem er am vergangenen Freitag in der Nähe des Chabot College von einem Fahrzeug angefahren wurde", teilte die Promotions- und Trainingsschule in einer offiziellen Stellungnahme auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Dazu wurde ein Schwarz-Weiß-Bild der Wrestling-Ikone gepostet.

Das tragische Unglück selbst habe sich nach Angaben mehrerer Medien in Hayward ereignet. Demnach sei der Ex-Sportler mit dem Fahrrad von seiner Arbeit als Wartungsmechaniker nach Hause gefahren, als ihn ein Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache erfasst habe.