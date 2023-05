Tragischer Unfall bei Motocross-Rennen: Fotograf stirbt an der Rennstrecke

Swindon - Er wollte nur seiner Leidenschaft nachgehen, nun ist er tot. Am vergangenen Sonntag starb der Fotograf Simon Mitchell bei einem tragischen Unfall bei den British Motocross Championships.

Dass Motocross gefährlich ist, ist bekannt - doch meistens nur für die Fahrer selbst. Nun kam jedoch bei den British Motocross Championships ein Fotograf ums Leben. (Symbolbild) © Soren ANDERSSON / TT NEWS AGENCY / AFP

Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Motocross-Events mit 10.000 Zuschauern bei Foxhill in der Nähe der englischen Großstadt Swindon. Offenbar stürzte ein Fahrer während eines Sprungs von seinem Motorrad, welches daraufhin durch eine Heuballen-Barriere brach.

Der Fahrer selbst blieb zwar unverletzt, dafür endete der Unfall für Simon Mitchell - der bereits bei zahlreichen Motocross-Veranstaltungen fotografiert hatte und sich in seinen Fünfzigern befand - allerdings tödlich.

Ein weiterer Mann, ein Streckenposten in den Sechzigern, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Da die beiden sich an einem nur für Streckenposten bestimmten Ort ohne Zuschauer an der Rennstrecke aufhielten, wurde darüber hinaus zum Glück niemand verletzt.

Die Veranstaltung wurde sofort nach dem Unglück abgebrochen.