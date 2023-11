Treffer garantiert: Golfer versucht den besonderen Schlag!

Der unbekannte Golfer holte beherzt für den Schlag im Wortsinn aus. © Screenshot/X/FAFO_TV

Zu deren Verteidigung: Die beiden waren freilich nicht die ersten, die auf diese Idee kamen.

2014 kam es sogar zu einem Prozess, weil ein Model für den Playboy zu so einem "Golf-Stunt" überredet wurde, der aber auch in die Hose beziehungsweise in den Po ging.

Elizabeth Dickson (37) klagte der Daily Mail zufolge wegen der erheblichen körperlichen und seelischen Schäden, die sie durch diese Angelegenheit im Rahmen eines Golf-Turniers erlitten habe.

In der Klage wurde zudem behauptet, dass Elizabeth nicht zugestimmt habe, dass ein Golfball von einem Golf-Tee geschlagen werden dürfe, der in ihrem Po steckte.

Das Model verlangte 500.000 Dollar (umgerechnet etwa 466.000 Euro) Schadensersatz.