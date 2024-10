UFC-Star packt aus - und spricht über Sex-Nachrichten: "Hört einfach auf!"

Strehaia (Rumänien) - Die rumänische Mixed-Martial-Arts-Athletin Diana Belbiță (28) zählt zu den Stars in der Kampfsport -Welt, verhalf ihr der Sprung in die UFC zu breiter Popularität. Auf Social Media folgen der 28-Jährigen Hunderttausende von Followern, stimmen die Kommentare derer die Kämpferin jedoch nicht immer positiv.

Kämpft auf Social Media gegen sexuelle Belästigung: MMA-Kämpferin Diana Belbiță (28). © Jordan Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Profisportlerin sieht sich immer wieder aufs Neue sexuell anzügigen Nachrichten ausgesetzt.

In einem Posting auf der Plattform X setzte sich die junge Frau nun zur Wehr - und richtete deutliche Worte in Richtung ihrer Community.

"Manche Leute sollten aufhören, so viel über Sex nachzudenken", so die Aufforderung in einem am Samstag veröffentlichten Statement.

Grund für den Rundumschlag war eigenen Angaben zufolge ein Bild, das sie letztens auf Instagram veröffentlicht hatte. Die Rumänin knipste sich selbst vor dem Spiegel ab, gekleidet in Shirt und Kompressionshose. Vereinzelte Kommentare, die sie daraufhin erhalten hatte, wären "widerlich" gewesen.

"Stopp! Hört einfach auf! Scrollt über meine Posts, ohne schmutzige Sachen zu kommentieren", so der eindringliche Appell.