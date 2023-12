CEV-Cup: DSC-Gegner für Play-off-Runde steht fest

Das Team aus der Schweiz warf Branik Maribor ebenfalls mit zwei Siegen aus dem Rennen - 3:1 wurde in Slowenien gewonnen, darauf folgte daheim ein 3:2 nach 2:0-Führung.

Die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55), die sich im Achtelfinale gegen den deutschen Rivalen Schweriner SC mit 3:0 und 3:1 durchgesetzt hatte, trifft in der Play-off-Runde auf Viteos Neuchatel.

Das erste Play-off-Spiel findet zwischen dem 9. und 11. Januar in Neuchatel statt, das zweite am 17. Januar in der Dresdner Margon Arena.