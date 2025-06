Kurze Sommerpause? Kein Problem für DSC-Libera Nestler

Alles in Kürze

Mit der rechten Hand rettet Libera Patricia Nestler (24, M.) hier in der DM-Finalserie gegen Schwerin den Ball. Jetzt will sie mit der DVV-Auswahl bei der Universiade in Berlin antreten. © Matthias Rietschel

"Ich war mit meinem Freund ein paar Tage auf Mallorca", sagte die 24-Jährige zu ihrer bisherigen Erholung. Für Besuche bei der Familie und Freunden blieb aber auch noch etwas Zeit. Jetzt reiht sich bei der Psychologie-Studentin aber wieder Termin an Termin.

Am Donnerstag durfte sie gemeinsam mit DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann den Namenssponsor "WT Energietechnik" für den Supercup verkünden, der dieses Jahr am 4. Oktober ab 17.15 Uhr in der Margon Arena ausgetragen wird. Tickets für das erste Highlight der Saison - Meister Schwerin gegen Pokalsieger und Gastgeber Dresden - gibt's endlich.

"Es ist sehr schwer, jetzt schon daran zu denken, weil schon noch ein paar Wochen vor uns liegen", sagt Nestler, die den Supercup 2020 ausgerechnet mit dem diesjährigen Kontrahenten Schwerin gewann.

Unrecht hat sie aber nicht. 14 Wochen sind es noch, bevor es um den ersten Titel der kommenden Spielzeit geht.