DSC muss zum Karneval in Aachen ran: "Da brennt der Baum"
Aachen - "Es ist gibt wahrscheinlich kein geileres Wochenende, dort zu spielen, als das Karnevals-Wochenende", sagt DSC-Coach Alex Waibl (57) vor dem Spiel am Samstag bei den Ladies in Black (18.30 Uhr): "In Aachen, da brennt der Baum."
Der große Umzug durch die Stadt an der niederländischen Grenze findet zwar erst am Rosenmontag statt, Partylaune herrscht aber schon das gesamte Wochenende - auch in der Sporthalle Neuköllner Straße.
Der Trainer der Dresdnerinnen freut sich aber generell auf das Spiel im Dreiländereck: "Es ist fast der schönste Ort für ein Auswärtsspiel. Die Aachener sind Frohnaturen - das ist ziemlich einmalig. Da tanzt der Bär, aber nie unfair."
Stolpergefahr im Duell des Vierten beim Fünften besteht trotzdem, weiß Waibl: "Die Halle ist flach und ungewohnt. Deshalb braucht man eine gewisse Frustrationstoleranz, weil man nicht verhindern kann, dass Bälle an die Decke gehen."
Die Stimmung der Jecken wird es allemal.
Titelfoto: Lutz Hentschel