DSC muss zum Karneval in Aachen ran: "Da brennt der Baum"

Aachen - "Es ist gibt wahrscheinlich kein geileres Wochenende, dort zu spielen, als das Karnevals-Wochenende", sagt DSC-Coach Alex Waibl (57) vor dem Spiel am Samstag bei den Ladies in Black (18.30 Uhr): "In Aachen, da brennt der Baum."

Alex Waibl (57, 4.v.r.) und seine Schmetterlinge müssen in Aachen ihre Karneval-Tauglichkeit beweisen. © Lutz Hentschel

Der große Umzug durch die Stadt an der niederländischen Grenze findet zwar erst am Rosenmontag statt, Partylaune herrscht aber schon das gesamte Wochenende - auch in der Sporthalle Neuköllner Straße.

Der Trainer der Dresdnerinnen freut sich aber generell auf das Spiel im Dreiländereck: "Es ist fast der schönste Ort für ein Auswärtsspiel. Die Aachener sind Frohnaturen - das ist ziemlich einmalig. Da tanzt der Bär, aber nie unfair."