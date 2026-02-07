Klarer Sieg: DSC schickt Hamburg die Elbe zurück

Das Bundesliga-Heimspiel gewannen die Volleyballerinnen des Dresdner SC klar 3:0 gegen Tabellenschlusslicht ETV Hamburger Volleys.

Von Tim Schölzel

Dresden - Nicht mühelos, aber letztlich doch standesgemäß holten sich die Volleyballerinnen des Dresdner SC ihren elften Saisonsieg im Duell der Elbestädterinnen. Gegen das Schlusslicht aus Hamburg gab es zum Abschluss der dritten Englischen Woche in Serie einen klaren 3:0 (25:19, 25:16, 25:18)-Erfolg.

Miku Akimoto (19) hatte Startschwierigkeiten, bekam aber für ihre Aufschläge ein Sonderlob. © Lutz Hentschel "Es war klar, dass es ein etwas unruhiges Spiel werden würde", schätzte DSC-Coach Alex Waibl nach der Partie ein: "Wir haben ein paar Sachen sehr gut gemacht, ein paar Sachen waren aber auch ein bisschen wild." Unter anderem merkte man Außenangreiferin Miku Akimoto (19) an, dass sie die vergangenen zwei Wochen fehlte. Gleich zwei Annahmen hintereinander rutschten der Japanerin durch. "Mir war wichtig, dass Miku Court-Erfahrung nach ihrer Verletzung kriegt", sagte Waibl (57): "Sie hat etwas gebraucht, aber ihr Aufschlag war richtig gut." Die 19-Jährige schmetterte direkt ein Ass zum 16:11 ins Feld - erzielte insgesamt vier direkte Punkte durch ihre Aufschläge.

DSC-Mädels lassen gegen Tabellenschlusslicht nichts anbrennen