Mit schnellem Sieg in den Kurzurlaub? DSC-Schmetterlinge empfangen Wiesbaden!

Dresden - Die DSC-Schmetterlinge werden am heutigen Freitagabend im Heimspiel gegen den VC Wiesbaden alles geben. Sie wollen schnell spielen und schnell gewinnen. Denn je eher sie fertig sind, umso zeitiger können sie sich in dreieinhalb freie Weihnachtstage verabschieden. Die Vorfreude ist groß, etwas Erholung bitter nötig. Immerhin bestreiten die Dresdnerinnen ihr 14. Spiel seit Anfang November.

DSC-Coach Alex Waibl (55) erwartet ein schweres Spiel gegen Wiesbaden. © Lutz Hentschel

Im Oktober haben Jennifer Janiska (29) & Co. in Wiesbaden binnen 76 Minuten glatt mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:17) gewonnen. Ob das Duell in der heimischen Margon Arena wieder so klar ausgeht?

"Sicher nicht", meint DSC-Chefcoach Alex Waibl (55). Seine Erklärung: Der VC rangiert in der Bundesliga-Tabelle zwar nur auf Rang sieben, "ist aber ein sehr starker Gegner. Spielstark, mit erfahrenen Volleyballerinnen besetzt wie Izabella Rapacz, Tanja Großer und Jaidyn Blanchfield. Wer im Challenge Cup Galatasaray Istanbul rauswirft, der muss schon etwas können".

Waibl weiß, dass Wiesbaden "über einen stabilen Annahmeriegel verfügt und schwer unter Druck zu setzen ist. Die Mannschaft hat aber nicht so viel Körperlänge im Block".

Da will der Chefcoach ansetzen. "Es geht um den Angriff!" Beim Sieg in der hessischen Landeshauptstadt zeichnete sich Grace Frohling (22) mit 18 Punkten als Topscorerin aus.