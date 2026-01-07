Starker Champions-League-Auftritt reicht nicht: DSC verliert klar in Ankara

Ankara (Türkei) - Die 0:3-Niederlage (24:26, 18:25, 16:25) der DSC-Schmetterlinge in Ankara bei Zeren Spor Kulübü war erwartbar. Achtbar schlugen sich die Dresdnerinnen dabei aber allemal.

Lorena Lorber Fijok (22, M.) nahm trotz der Pleite viel Positives aus Ankara mit. © CEV

"Unsere Qualität, Energie und Mentalität hat uns im Spielverlauf etwas verlassen", sagte Lorena Lorber Fijok nach der Partie: "Aber wir hatten auch viele gute Momente, von denen wir lernen können."

Davon gab es gerade im ersten Durchgang bei der schweren Aufgabe in der Champions League beim türkischen Spitzenklub reichlich. Denn da schrammte die 22-Jährige mit ihren Kolleginnen sogar nur haarscharf am Satzgewinn vorbei.

Zwei Chancen dazu erarbeiteten sich die Dresdnerinnen, führten 24:22. Doch Ankaras Außenangreiferin Saliha Sahin wehrte die erste per Tip ab, Marta Levinska knallte den Ball bei der zweiten Möglichkeit über das Feld hinaus.

Und dann schlug auch noch Anna Lazareva zu. Die 28-jährige Russin, die zu den besten Diagonalangreiferinnen der Welt gehört, erzielte insgesamt 18 Zähler - und sicherte den Satzgewinn für ihr Team. "Wir haben super dagegengehalten", so Fijok: "Aber wir alle wussten, was uns auf der anderen Seite des Netzes erwartet."