Furios gegen Skurios: DSC feiert klaren Heimsieg

Dresden - Im internationalen Sandwich gaben sich die DSC -Schmetterlinge gegen die Skurios Volleys Borken keine Blöße. Beim 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)-Heimsieg dominierten die Dresdnerinnen den Aufsteiger von Beginn an.

Die DSC-Mädels hatten beim Heimspiel gegen die Skurios Volleys Borken viel Grund zur Freude. © Lutz Hentschel

"Gut gemacht, Aufgabe erfüllt", fiel das Fazit von DSC-Coach Alex Waibl (57) knapp aus.

Nicht einmal 48 Stunden nach der Gala-Vorstellung im CEV-Cup gegen Mulhouse an selber Stelle, machte der Tabellenvierte genau da weiter, wo er am Donnerstagabend aufgehört hat.

Und das hatte einen guten Grund: Der Cheftrainer schickte dieselben Sechs aufs Feld, die den klaren 3:0-Sieg im Hinspiel gegen die Französinnen klar machten.

Im ersten Angriff der Partie blieb Marta Levinska (24) noch am Block hängen. Machte aber nichts. Denn direkt im zweiten Versuch schlug sie in dieselbe Richtung - diesmal landete der Ball aber auf der Seite des Aufsteigers.

Richtig an zog der Favorit aus Sachsen Mitte des ersten Satzes. Lorena Lorber Fijok (23) vollendete zum 16:8 - dem fünften DSC-Punkt in Folge.

Bei der zweiten Chance auf den Satzgewinn war erneut die Slowenin, die am Dienstag ihren 23. Geburtstag feierte, erfolgreich und machte die verdiente Führung klar.