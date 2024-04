Einmalig! DSC holt diese Dresdnerin zurück und gibt ihr einen Stammplatz

Für die 1,71 Meter große Spielerin eine Überraschung, als ihr Waibl via Telefon das Angebot machte. "Es war nicht geplant, dass ich wieder zurückkomme", so die gebürtige Radebeulerin.

Traditionell war's bisher in Dresden so, wer den Sprung vom VC Olympia nicht im ersten Anlauf zum Bundesligisten geschafft hat, kam nie wieder. Ob bewusst oder unbewusst, ließ Waibl 2020 "Pati" gehen. "Sie sollte rausgehen, neue Erfahrungen sammeln", fand der Coach.

2019 stand Nestler schon beim DSC für wenige Spieler im Kader, ging dann nach Schwerin und Vilsbiburg. © Bildmontage: IMAGO/regiopictures, IMAGO/jmfoto

Im Nachwuchs agierte sie in der Margon Arena bei Bundesliga-Spielen als Ballholerin. "Da die ganzen großen Spielerinnen zu sehen, hat mich beeindruckt. Es war mein Ziel, hier erste Liga zu spielen. Jetzt wird dieser Traum wahr", verrät die Libera sichtlich stolz.

Es ist ein Verdienst ihrer harten Arbeit. Gerade an der Seite von Deutschlands Nummer eins, Anna Pogany (29), ist sie in Schwerin gereift. Viel spielen durfte "Pati" zwar nicht, aber abschauen war erlaubt.

"Anna hat viel von sich erzählt und mitgegeben", verrät Nestler. Auch in die Entscheidung nach Dresden zurückzukehren hatte Pogany neben DSC-Zuspielerin Sarah Straube (21) einen großen Anteil. Ursprünglich lief ihr Vertrag im Norden noch ein Jahr, der SSC wollte sie aber nicht als Nummer eins zurück. Pogany wird Gerüchten zufolge den Verein ebenfalls verlassen.

Dass der Erwartungs-Druck in Elbflorenz ein anderer an die Libera ist, als zuletzt in Vilsbiburg, ist Nestler klar. "Druck gehört immer dazu. Ich möchte die Herausforderung annehmen", so die Nationalspielerin. "Ich freue mich riesig wieder hier zu sein. Bin sehr gespannt, was wir kreieren."

Am Freitag geht's aber zur Nationalmannschaft nach Kienbaum. Wie lange die derzeitige Nummer drei der DVV-Auswahl beim Team sein wird, ist offen.