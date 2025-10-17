Es geht wieder los! DSC-Schmetterlinge feiern Liga-Auftakt

Dresden - Nach dem furiosen Supercup-Sieg steht für den Dresdner SC am Wochenende der erste Härtetest in der Bundesliga an. Am Samstag geht's für die DSC-Schmetterlinge in die berüchtigte Wolfsgrube zum VfB Suhl.

Auf geht's! Die DSC-Damen starten am Samstag in die neue Saison. © Lutz Hentschel

"Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Suhl zu den Top-4-Mannschaften gehört", so Waibl (57). "Damit ist es immer ein schwieriges Spiel, vor allem auswärts."

Die Thüringerinnen starteten mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim Aufsteiger Volleys Borken. Der DSC hingegen musste wegen des Rückzugs von Potsdam eine kleine Zwangspause einlegen.

"Natürlich wären wir gern im Rhythmus geblieben, aber ich denke, die knapp zwei Wochen werden kein Problem sein. Wir haben individuell gearbeitet und es sind viele kleine Schritte, die wir gehen müssen."

Auch wenn der DSC in der vergangenen Saison alle Spiele gegen Suhl gewonnen hat, weiß der DSC-Coach, wo die Stärken beim Gegner liegen.