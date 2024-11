Fehler-Festival! DSC-Mädels feiern Sieg in Aachen und grüßen weiter von der Tabellenspitze

Aachen - Nicht geglänzt, aber trotzdem gewonnen. In einer Partie, in der beide Mannschaften nie ihre eigenen Fehler abstellen konnten, sicherten sich die Dresdnerinnen einen 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:18)-Sieg und stehen damit weiterhin an der Tabellenspitze.