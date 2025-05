Hilft jetzt die Regierung? DSC hofft auf Geld für marode Margon Arena

Dresden - Pokalsieger, Vize-Meister! Die DSC-Schmetterlinge haben sportlich in der abgelaufenen Saison für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Empfang in der Sächsischen Staatskanzlei durch Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) am Montag hoffen sie auch auf eine andere Schlagzeile!