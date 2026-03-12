Knaller-Duell im Europapokal! DSC fordert heute Top-Team heraus

Dresden - Wenn am heutigen Donnerstagabend Teil eins des CEV-Cup-Halbfinals der DSC -Schmetterlinge gegen Reale Mutua Fenera Chieri in der Margon Arena läuft, treten die Elbestädterinnen als klarer Außenseiter an. Alex Waibl (57) erzählte vor dem Duell, was aus Sicht der Sachsen trotzdem Mut macht.

Lorena Lorber Fijok (23) & Co. sollen am heutigen Mittwoch die Italienerinnen mit den Aufschlägen unter Druck setzten. © Lutz Hentschel

"Im Europapokal spielen wir mit einem Ball, den die Italienerinnen in der Liga nicht haben", so Waibl. In der italienischen Serie A1, in der Chieri die Hauptrunde auf Rang fünf abschloss, wird mit Bällen des japanischen Herstellers "Molten" gespielt.

Die Bundesliga kooperiert, genauso wie die CEV, mit dem Konkurrenz-Unternehmen "Mikasa". Ein Vorteil für die Dresdnerinnen. "Molten ist ein bisschen einfacher anzunehmen als Mikasa", verrät der 57-Jährige.

Grund: Ersterer hat eine stabilere Flugkurve und flattert nicht so beim Aufschlag. "Wir müssen sehen, ob wir da ein bisschen was erreichen können. Das wird notwendig sein", so der DSC-Coach.

Denn für ihn ist der Halbfinalgegner in der eigenen Liga "das Team zwischen den Teams". Die Macht-Verhältnisse im Mekka des Volleyballs sind für Waibl klar: "Es gibt oben die vier Teams, die Budget-Riesen. Dann kommt Chieri und dann der Rest."