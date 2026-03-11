DSC-Libera Nestler freut sich aufs Cup-Halbfinale und "bekannte Gesichter"

Dresden - "Ich hab’ noch nie so ein CEV-Cup-Halbfinale gespielt", verrät Patricia Nestler (24) den ersten Grund, weshalb die Vorfreude vor dem Hinspiel gegen Reale Mutua Fenera Chieri (Donnerstag, 19 Uhr) bei ihr und allen DSC-Schmetterlingen riesig ist: "Das ist was ganz Besonderes."

Patricia Nestler (24, l.) kann das Halbfinale im CEV-Cup kaum erwarten. © Matthias Rietschel

Für die 24-Jährige ist damit aber nicht Schluss: "Man sieht in Chieri auch ein paar bekannte Gesichter. Mit Elles Dambrink habe ich ja zum Beispiel in Schwerin zusammen gespielt."

In der Saison 2022/23 streiften sich die Libera und die Diagonalangreiferin gemeinsam das Trikot der Mecklenburgerinnen über.

Während es für Nestler über Vilsbiburg zurück in ihre sächsische Heimat ging, verabschiedete sich die Niederländerin vergangenen Sommer mit dem Meistertitel in Richtung Italien. Am Donnerstag treffen sich die beiden am Netz wieder.

Als Favorit gehen die Dresdnerinnen nicht in die Partie, aber "die zwei Spiele werden uns auch weiterbringen, egal was passiert", ist sich Nestler sicher: "Wir haben einen positiven Weg hingelegt, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen."