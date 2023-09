Platz 2 und viele Erfahrungen: DSC kehrt zwiegespalten vom Test-Turnier zurück

Mielec (Polen) - Die DSC-Volleyballerinnen sind mit einem Sieg (3:1 zum Auftakt gegen Rzeszow) sowie zwei Niederlagen (2:3 gegen Mielec, 0:3 gegen den polnischen Meister Lodz) und damit Platz zwei in der Endabrechnung vom Turnier aus Mielec zurückgekehrt.

"Aber die drei Tage waren sehr wertvoll. Wir konnten Erfahrungen mitnehmen, was vor allem für die jungen Leute sehr wichtig ist."

"Unsere beste Leistung war der Sieg zum Auftakt. Gegen die Gastgeberinnen haben wir 2:1 geführt. Da ging es auf und ab. Über das gesamte Turnier hatten wir Probleme in der Abwehr", berichtete Chefcoach Alex Waibl (55).

Der DSC trat in Polen ohne Sarah Straube (21), Nathalie Lemmens (28, Belgien) und Aleksandra Jegdic (28, Serbien) an, die bei der Olympia-Quali im Einsatz waren und erst in dieser Woche zu ihrem Verein stoßen werden.