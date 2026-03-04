Trotz Winter-Ausfall: DSC bleibt gegen Münster eiskalt!

Dresden - Schon vor Spielstart gab es eine schlechte Nachricht für den Dresdner SC : Larissa Winter fällt aus. Eine andere Neuigkeit beim Heimspiel gegen den USC Münster fiel dafür umso positiver aus: Revanche für die Hinspiel-Pleite geglückt. In der Margon Arena schlugen die DSC-Mädels mit einem 3:0 (25:22, 25:19, 25:16)-Sieg zurück.

DSC-Schmetterling Jette Kuipers (23, M.) versenkte den Matchball gegen den USC Münster. © Lutz Hentschel

Aber der Reihe nach. Winter verletzte sich im Training bei einer Abwehr-Aktion am Handgelenk. Eine MRT-Untersuchung gab jedoch Entwarnung, ihr linkes Handgelenk ist lediglich verstaucht. Für den Kader reichte es trotzdem noch nicht, Lena Olliges aus dem VCO-Nachwuchs rutschte für die Zuspielerin rein. Die 17-Jährige kam beim klaren Erfolg aber nicht zum Einsatz.

Im engen ersten Durchgang setzten sich die Elbestädterinnen dank eines Netzfehlers von Münster, eines Raketen-Aufschlags von Amanda Siksna und eines Angriffs von Marta Levinska auf 21:18 ab. Die Lettin sorgte kurz darauf für die erste Ekstase in der mit 2681 Fans besetzten Margon Arena - 1:0-Satzführung.

"Münster hat diesen Nichts-zu-verlieren-Modus. Sie sind kompakt in Block und Abwehr, spielen es sehr schnell im Angriff", warnte DSC-Coach Alex Waibl schon vor der Partie. Genau diese Mentalität spürte sein Team im zweiten Abschnitt, lag umgehend 3:8 zurück.