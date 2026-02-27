DSC im CEV-Cup-Halbfinale: So viel Bundesliga steckt im nächsten Gegner

Dresden/Mulhouse - Nach 2014 hat der DSC zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale des CEV-Cups erreicht . Nachdem das Team von Trainer Alexander Waibl (57) schon in der Champions League zwei tolle Erfolge gegen Łódź eingefahren hatte, ging das Siegen nun eine Etage tiefer weiter.

DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann hat nach dem Halbfinaleinzug im CEV-Cup einiges zu tun. © Lutz Hentschel

"Das ist ein grandioses Ergebnis. Das hätte keiner vor der Saison so prognostiziert. Dass wir 2014 das letzte Mal in diesem Halbfinale standen, spricht dafür, wie einzigartig es ist", freute sich neben Team, Trainer und Staff auch Geschäftsführerin Sandra Zimmermann über das Weiterkommen im europäischen Geschäft.

Verbunden war das am Donnerstag aber auch mit jeder Menge Stress. Das Heimspiel und die Reise nach Italien zum nächsten Gegner Reale Mutua Fenera Chieri dürfen geplant werden. Zudem stehen in der Bundesliga die letzten Spiele der Hauptrunde an, anschließend die Play-offs.

Das Hinspiel im CEV-Cup-Halbfinale wird am 12. März um 19 Uhr in der Margon Arena ausgetragen, das Rückspiel am 18. März um 20 Uhr in Italien. Drei Tage später steht für den DSC das erste Heimspiel im Play-off-Viertelfinale auf dem Programm.

"Sollten wir das Finale im CEV-Cup erreichen, gibt es für die Bundesliga zwei Szenarien, wie das Viertel- und Halbfinale gespielt werden", führt Zimmermann aus.