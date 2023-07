Vom Lake Tahoe nach Elb-Florenz: Grace mit Eltern von Coach Waibl empfangen

Dresden - Vor wenigen Tagen genoss Grace Frohling (22) mit Freunden und der Familie noch das Wetter am größten Bergsee Nordamerikas. Vom Örtchen Zephyr Cove am Fuße der Sierra Nevada und dem Lake Tahoe ging's jetzt nach Elb-Florenz.

Grace Frohling (22, v.l.), mit Vater Ralph, Mutter Michelle und DSC-Trainer Alexander Waibl (55) am Dresdner Flughafen © Lutz Hentschel

Am Dresdner Flughafen empfing die Diagonalangreiferin am Montagnachmittag etwas überraschend ihr neuer Coach.

Alex Waibl (55) hatte es sich nicht nehmen lassen, sein 1,98 Meter großes US-Girl und dessen Eltern Michelle und Ralph zu begrüßen.



Es ist der Auftakt der Anreise-Welle beim Meister von 2021. In dieser Woche kommen die Spielerinnen des Bundesligisten in der Stadt an. Am heutigen Dienstag landet zum Beispiel Mittelblockerin Tia Naomi Jimerson (24) aus den USA.

Die Schmetterlinge haben kurz Zeit, sich die Wohnung etwas gemütlich und persönlich einzurichten, die Stadt und ihre neue Spielstätte in Augenschein zu nehmen.

Am Montag zieht DSC-Coach Waibl dann die Zügel an. In der Margon Arena beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Und selbstverständlich werden die ersten Kalender-Shootings in der kommenden Woche gemacht.