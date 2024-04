Ein Jahr nach freiwilligem Rückzug: Dieses Team kehrt in die Bundesliga zurück!

Erfurt - Erst ein Jahr ist es her, dass sich Schwarz-Weiss Erfurt freiwillig aus der Volleyball-Bundesliga zurückgezogen hat und stattdessen in der neu gegründeten 2. Bundesliga Pro angetreten ist. Dort blieben die Thüringerinnen bisher ungeschlagen und kehren jetzt in die erste Liga zurück, wo unter anderem das Ostderby gegen den Dresdner SC wartet.

"In Erfurt gibt es keine Mannschaftssportart mit einem Team in der 1. Bundesliga. Insofern sehen wir uns selbstverständlich auch als Aushängeschild für unsere Stadt", sagte Vereinspräsident Michael Panse (57).

Immer weniger Teams sind bereit, in der Volleyball-Bundesliga der Frauen zu spielen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Damit gibt es endlich wieder ein Team, dass den Sprung in die Bundesliga wagen will: In den vergangenen Jahren hatte Schwarz-Weiss selbst regelmäßig davon profitiert, dass sich keine Mannschaft für den Aufstieg fand und der sportlich eigentlich feststehende Abstieg so verhindert werden konnte.

Trotzdem gibt es auch in diesem Jahr keine sportlichen Absteiger aus der Bundesliga.

Durch den Rückzug des VC Neuwied 77 nach der Hauptrunde und den Roten Raben Vilsbiburg nach dem Aus in den Play-offs hat der deutsche Frauen-Volleyball damit zu kämpfen, überhaupt genug Mannschaften für die 1. Liga zusammenzubekommen.

Schon im Vorjahr hatte es mit Erfurt und dem insolventen NawaRo Straubing zwei Aussteiger gegeben. Zumindest die Thüringerinnen kehren jetzt wieder zurück - und können so vielleicht ein Vorbild für andere Teams aus der 2. Liga sein, den Schritt ins Oberhaus zu wagen.