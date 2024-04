Volleyball-Hammer! Zweimaliger Meister zieht sich aus Bundesliga zurück

Der Dresdner SC lieferte sich mit den Roten Raben Vilsbiburg (in Rot) viele heiße Duelle in der Volleyball-Bundesliga. © Lutz Hentschel

Nach 33 Jahren "endet eine Ära": Die Roten Raben Vilsbiburg haben für die neue Spielzeit 2024/25 keine Lizenz beantragt.

Ihren Abschied von der großen Bühne verkündeten die Bayern am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Der Verein begründete das mit der "wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit", die es den Verantwortlichen nicht mehr möglich machte, "den Rahmen für einen erfolgreichen Spielbetrieb in der höchsten deutschen Spielklasse zu organisieren."

Mit anderen Worten: Es fanden sich nicht genug Gönner und Sponsoren, um ein schlagkräftiges Team zu finanzieren. Nicht zuletzt die Gehälter der Spielerinnen in der Bundesliga steigen, für einen kleinen Standort wie Vilsbiburg (12.500 Einwohner) zu viel, um weiter im Konzert der Großen mitzuspielen.

Dabei hatte der kleine Verein 2008 und 2010 für großes Aufsehen gesorgt, als die Roten Raben die Deutsche Meisterschaft holten. 2009 und 2014 kam der Pokalsieg dazu.

Der Tabellen-Achte der diesjährigen Hauptrunde war Ende März gegen Meisterkandidat SSC Schwerin in der Serie "best of three" mit 0:2 in den Play-offs ausgeschieden.