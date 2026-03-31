Er spielte auch in Deutschland! Volleyball-Profi soll 150 Kinder missbraucht haben

Amsterdam - In Spergau und Rottenburg jubelten ihm die deutschen Fans zu, er galt als einer der emotionalen Leader seiner Mannschaften in der Volleyball-Bundesliga. Doch hinter der Fassade verbarg sich ein ungeheuerlicher Abgrund, der nun ans Tageslicht kam. Der Profisportler Ramon M.-G. (35) wird verdächtigt, 150 Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Ramon M.-G. (35) soll 150 Kinder sexuell missbraucht haben. Er spielte als Volleyball-Profi in zahlreichen Ländern, auch in Deutschland. © IMAGO / Newspix

Laut einem Bericht des niederländischen Portals "AD.nl" wurde der ehemalige Nationalspieler, der 2015/16 für den CV Mitteldeutschland und 2019/2020 für den TV Rottenburg spielte, am 9. Dezember vergangenen Jahres in seinem Heimatland festgenommen, er soll immer noch in U-Haft sitzen.

Zuvor hatten die Eltern eines der Opfer Anzeige erstattet. M.-G. soll 2024 einen 10-jährigen Jungen in Groningen-Hoogkerk sexuell missbraucht haben. Nach seiner Festnahme wurde der Abgrund immer tiefer, tauchen immer mehr Opfer auf - noch immer sollen nicht alle identifiziert sein.

Die Ermittler sollen rund 500 verdächtige Chatverläufe mit Minderjährigen auf mehreren sichergestellten Handys gefunden haben. Die Opfer sollen dabei zwischen acht und 17 Jahre alt sein.

Zudem tauchten im Zuge der Ermittlungen offenbar Missbrauchsdarstellungen auf weiteren Datenträgern auf, einige davon soll der Volleyball-Profi zwischen 2019 und 2024 selbst erstellt haben. Ob deutsche Kinder unter den Opfern sind, ist noch unklar.

In seiner Karriere lief der heute 35-Jährige für 15 Vereine in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und England auf.