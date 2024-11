Feuer-Schock im Flieger! Beachvolleyball-Duo spielt kurz nach Reise-Drama

Rom (Italien) - Als der österreichische Beachvolleyballer Alexander Huber (39) am Sonntag aus dem Fenster seines Fliegers blickte, dürfte er sich vorgekommen sein wie in einem Horrorfilm. Er und sein Partner Felix Friedl (28) saßen nämlich in jener Maschine, die kurz nach dem Start in Rom Feuer fing und notlanden musste.